2022/05/20 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، الإطاحة بـ 17 متاجراً ومتعاطياً للمخدرات في ميسان.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بتوجيهات من قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي ناصر لطيف الأسدي، وبهدف مكافحة جرائم المخدرات والحد من تفشيها ، نفذت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الـ 72 ساعة الماضية وبإشراف مدير قسم المخدرات ، عملية مداهمة وتحرٍ في مناطق متفرقة من مركز وأقضية محافظة ميسان" .وأشار البيان الى أن "العملية أسفرت عن القبض على (17) متهماً بتعاطي وترويج المواد المخدرة والمطلوبين وفق المادتين (28 و32) من قانون العقوبات، وذلك بالاعتماد على الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني (178)" مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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