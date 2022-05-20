الحشد: عززنا امن 14 طريق بري مهم في ديالى. صفر خروقات خلال 2022

2022/05/20 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الجمعة، تعزيز امن 14 طريق بري مهم في ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الامني لتشكيلات الحشد الشعبي اثمرت عن تعزيز امن 14 طريق مهم في عدة قواطع من ديالى رغم انها تقع في مناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس ما يتطلب […]

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