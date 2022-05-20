2022/05/20 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

اعلن الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بداعشي يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات في الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اعتقال إرهابياً يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات في محافظة الأنبار".

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