إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

2022/05/20 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، باصابة 4 مدنيين بينهم فتاة في حادث سير.

وقال لوكالة (بغداد اليوم، ان "الحادث وقع على طريق حمرين 70كم شمال شرق بعقوبة".

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