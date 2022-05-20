2022/05/20 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - ديالى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، باصابة 4 مدنيين بينهم فتاة في حادث سير.
وقال لوكالة (بغداد اليوم، ان "الحادث وقع على طريق حمرين 70كم شمال شرق بعقوبة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).