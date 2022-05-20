مناقشة عائلية تحسم قرار مبابي النهائي

2022/05/20 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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يستعد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لحسم قراره النهائي حول مستقبله في الموسم الجديد، مع تضارب أنباء حول استمراره أو رحيله.وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبابي سيجري مناقشة داخلية جديدة مع وكلائه وعائلته لاتخاذ قراره النهائي".وأضاف: "لا يوجد حتى الان ضوء أخضر مباشر لريال مدريد أو باريس سان جيرمان، ولا أحد من عائلة مبابي قادر الان على ضمان إعلان القرار يوم الأحد أو قبل ذلك".

ويتطلع مبابي للمشاركة في مباراة ميتز، غدا السبت، في الجولة 38 والأخيرة، لحسم لقب هداف الدوري الفرنسي. ويتصدر مهاجم بي إس جي القائمة برصيد 25 هدفا، يلاحقه وسام بن يدر لاعب موناكو (24) هدفا. وكانت تقارير صحفية تكهنت أن مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز، ربما تكون الأخيرة لمبابي قبل إعلان رحيله بانتهاء تعاقده.وينتهي عقد مبابي مع البي أس جي بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم اللاعب قراره بالبقاء أو الرحيل، رغم وجود تقارير حول اتفاقه مع ريال مدريد على اللعب بقميص الميرنجي في الموسم الجديد.

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