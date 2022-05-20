أوكرانيون يجدون الملاذ في قلعة أيرلندية من القرن الـ 15

2022/05/20 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنح إيرلندا اللاجئين الأوكرانيين الفارّين من الحرب المعاملة الملكية بإسكانهم في قلعة تعود إلى القرن الـ 15.مراسل CNN، دوني أوسوليفان، يوافينا بالتفاصيل.

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