2022/05/20 | 13:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hxo76_RDijE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجمع "المحبة السكني": تلكؤ وتأخير وشقق لم تُبنَ أصلًا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجمع "المحبة السكني": تلكؤ وتأخير وشقق لم تُبنَ أصلًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).