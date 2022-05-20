شاهد.. كاميرا CNN على متن حاملة الطائرات

2022/05/20 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تستعرض الصين وكوريا الشمالية عضلاتهما العسكرية في المنطق ، يوضح مراسل CNN، بليك إيسيغ، عبر هذا الفيديو، كيف تحاول الولايات المتحدة رسم خط رادع ضد بكين وبيونغ يانغ.

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