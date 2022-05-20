ضبط ٧ شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

2022/05/20 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط سبع شاحنات في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط (٧) شاحنات عند مدخل محافظة بغداد”.واضافت انه “تم ضبط الشاحنات لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية حيث كانت تحمل (أجزاء […]

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