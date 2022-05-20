الأمن الوطني يعتقل إرهابياً يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات في الأنبار

2022/05/20 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن اعتقال آمر مفرزة اغتيالات في الأنباروذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تمكن من اعتقال إرهابياً يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات في محافظة الأنبار".

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