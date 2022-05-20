كل ما تريد معرفته عن استادات كأس العالم 2022 ومنها ذات بصمات عراقية

2022/05/20 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقام المباريات الـ64 لمونديال قطر 2022

في كرة القدم، الذي ينطلق بعد ستة أشهر

على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة

بالإضافة إلى تطوير استاد خليفة

الدولي، وأكبرها استاد لوسيل الذي

يحتضن المباراة النهائية

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