الإطاحة بـ17 متهماً من تجار ومتعاطي المخدرات في ميسان

2022/05/20 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، عن

الاطاحة بـ17 متهماً من تجار ومتعاطي

المخدرات خلال 72 ساعة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن "مفارز

قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية

نفذت خلال 72 ساعة

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