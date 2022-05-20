تحديد موعد انتخابات اتحاد اليد

2022/05/20 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة اليد، موعد الانتخابات العامة للاتحاد.وذكر اتحاد اليد في بيان أن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، عقد اجتماعا لاعضاء الهيئة العامة وترأسه محمد الاعرجي رئيس الاتحاد، حيث تم التصويت على فتح باب النقاش والتصويت على لجنتي الطعون والاخلاقيات”.وبين أن “الاتحاد حدد في اجتماعه موعد الانتخابات العامة للاتحاد […]

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