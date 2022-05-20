دكات عشائرية واغتيالات.. السومرية تفصّل أحداثاً أمنية شهدها العراق خلال أسبوع واحد!

2022/05/20 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تقرير:السومرية نيوزتنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، حصيلة بحالات القتل والانتحار والنزاعات العشائرية والعائلية من يوم الجمعة المصادف 13/5 إلى يوم الخميس المصادف 19/5/2022.

وتظهر الحصلية التي فصّلتها السومرية نيوز، مقتل 13 شخصا وإصابة مثلهم نتيجة النزاعات العشائرية والخلافات العائلية، مع مقتل سبعة أشخاص بحوادث مختلفة، مثل الغرق وظروف مجهولة، خلال المدة المذكورة آنفاً.

وتبيّن الحصيلة أيضاً، حدوث حالتي انتحار، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بحالات اغتيال، خلال أسبوع واحد.يوم الجمعة 13/5:-نزاع مسلح بين عائلتين في قضاء خبات بمحافظة أربيل، أدى إلى مقتل أب واثنين من أولاده و شخص آخر.-دكة عشائرية في منطقة تجاوز فريحة شرق محافظة كربلاء المقدسة، ادت إلى مقتل شخص وجرح آخر حالته خطرة.-مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفية والبيضاء ضمن منطقة البلديات، ما اسفر عن اصابة 4 اشخاص من طرفي المشاجرة بطلق ناري وطعنات سكين.

يوم السبت 14/5:-مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه دراجة نارية يستقلها شخصان اثنان، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر ضمن شارع المشجر في الغزالية غربي العاصمة بغداد.-مفارز النجدة النهرية في العاصمة بغداد انتشلت جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية والحادث لم يتبين إذا كان غرقاً أثناء السباحة أو انتحاراً.- مقتل شخص وإصابة 3 اخرين نتيجة نزاع عشائري، استخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محافظة المثنى.-طفلان لقيا مصرعهما، غرقاً داخل حوض لخزن المياه عمقه 3 أمتار في قرية خراب العاشق، التابعة لناحية زمار شمال غربي الموصل لا تتجاوز اعمارهما سن التاسعة.-طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقيت مصرعها، بسبب كسور في الجمجمة جراء سقوط باب منزل خارجي عليها في منطقة "الدير" ضمن قضاء العزيزية شمالي محافظة واسط.-مسلحون مجهولون فتحوا النار على عجلة يستقلها معلمان أثناء عودتهما من الدوام في الطريق الرابط بين منطقة الهوير وقضاء القرنة بمحافظة البصرة ما ادى الى إصابة معلمين اثنين.يوم الاحد 15/5:-طفل تولد 2012 أصيب نتيجة عبثه بسلاح والده الذي يعمل ضابطاً في جهاز المخابرات، وذلك داخل منزله ضمن شارع البدالة في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.- مسلحون مجهولون يقدمون على رمي رمانة صوتية على إحدى المولدات الاهلية ضمن منطقة الشالجية تسبب عن اضرار مادية دون اصابات .-إصابة شخص نتيجة رصاصة طائشة ضمن قضاء ابو غريب نقل الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.- إصابة اثنين من حماية نائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي ضمن شارع 42 في الكرادة إثر شجار مسلح غير معروفة تفاصيله، شمل ايضاً شخصا ثالثاً فر من موقع الحادث.يوم الاثنين16/ 5:-موظف يعمل في دائرة صحة ذي قار بصفة مدقق حسابات، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.-اختفاء مقاول يعمل في حقل نفطي في محافظة ذي قار بظروف غامضة والمقاول من أهالي قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، ويعمل في شركة بتروناس الماليزية في حقل الغراف النفطي.-أب قتل ابنه رمياً بالرصاص بسبب مشاجرة جرت بينهما في منزلهما الواقع بإحدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوب محافظة ميسان.يوم الثلاثاء 17/5:-عسكري بالجيش العراقي في الثلاثينات من عمره وأثناء قيادته عجلة صالون قتل بعدة رصاصات على يد والد زوجته بسبب خلافات عائلية بين الطرفين في محافظة ذي قار.-انفجار رمانة يدوية داخل كراج منزل محامي ضمن منطقة كفاءات السيدية دون اصابات تذكر.- مجهولون اقدموا على كسر باب محل منفذ لتوزيع الرواتب، ومن ثم كسر قاصة المنفذ وسرقة مبلغ قدره 3 ملايين دينار عراقي وهويات متقاعدين اخذين سلف من صاحب المنفذ ضمن منطقة الكريعات بالعاصمة بغداد.-انفجار رمانة يدوية بالقرب من منزل ضمن حي سومر ضمن منطق بغداد الجديدة دون اصابات تذكر.-مسلحون مجهولون اقدموا على سرقة عدد من المواشي ضمن قضاء النهروان ما أسفر عن إصابة صاحب الاغنام بعدة طعنات سكين فيما لاذ المسلحون بالفرار.- مسلحون مجهولون اقدموا على قتل شخص يستقل دراجة نارية (تك تك) باربع اطلاقات نارية بمنطقة الرأس ضمن ناحية الوحدة في العاصمة بغداد.- مقتل فتاة تولدت 2001 بخمسة اطلاقات نارية على يد شقيقها في مدينة الكوفة بمحافظة النجف لخروجها مع شخص غريب.- تعرض صاحب صيرفة مقابل مجسر المحافظة قرب مول لؤلؤة ميسان الى سطو مسلح من قبل مجهولين يستقلون سيارة "بيك اب" وإصابة صاحب الصيرفة بعد الاشتباك معه.-اصابة اثنين نتيجة مشاجرة فيما بينهم تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد أحدهم مصاب بمنطقة البطن والثاني بمنطقة الصدر.- مقتل شخص نتيجة نزاع عشائري في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.- انتحار شاب بعد إطلاق نار على نفسه بسلاح نوع "مسدس" في ميسان لأسباب غير معروفة.-اندلاع مواجهات مسلحة بين عشيرتين في منطقة السياحي التابعة لقضاء طويريج جنوبي محافظة كربلاء، اثناء اقامة مجلس عزاء لوجود ثأر سابق بين العشيرتين مما تسبب بمقتل أحد المعزين.-نزاع عشائري اندلع في قرية الصخرة التابعة الى ناحية العزير في محافظة ميسان بين أبناء عشيرة واحدة، مما ادى الى مقتل شخص جراء إصابته برصاصة في منطقة الرأس.يوم الاربعاء 18/5:- نزاع عشائري وقع ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفر عن مقتل شخص مستطرق صادف مروره لحظة وقوع النزاع.-انتحار رجل تولد 1973 باسلوب شنق نفسه داخل داره ضمن منطقة الدسيم جنوب العاصمة بغداد.- لص قام بسرقة مبلغ قدره 54 مليون دينار عراقي وكمية من الساعات الثمينة ومحفظة نقود شخصية بداخلها مبلغ 400 ألف دينار وقاصة تبرعات لم يعرف المبلغ بداخلها من منزل ضمن قطاع 8 في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.- مسلحون مجهولون أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على شاب يستقل دراجة نارية ويبلغ من العمر 35 عاماً قرب قرية (أبو تمر) شرقي قضاء الخالص في محافظة ديالى ما أدى إلى مقتله في الحال لأسباب مجهولة.يوم الخميس 19/5: - مشاجرة نشبت بين عشيرتين في الكاظمية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وأسفرت عن إصابة شخصين بجروح من طرفي المشاجرة.- مسلحون مجهولون أقدموا على تسليب موظفين اثنين في دائرة بلدية بغداد الجديدة مبلغ قدره 65 مليون دينار عراقي، ثم لاذوا بالفرار.- العثور على جثة امرأة مقتولة بطلق ناري داخل منزلها في ابو دشير بالعاصمة بغداد.- ثلاثة اشخاص ملثمين قاموا بالسطو المسلح على دار موظفة في وزارة الصحة ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد، مستغلين عدم تواجدها في المنزل وقاموا بسرقة مبلغ قدره ١١٠٠ دولار امريكي و٣٠٠ الف دينار عراقي ومخشلات ذهبية وبندقية نوع كلاشنكوف وموبايل عدد ٦ ولاذوا بالفرار.-شاب في العشرينيات من عمره غرق بظروف غامضة في نهر الفرات ضمن منطقة ناحية الهلال شمالي محافظة المثنى.

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