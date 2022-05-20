الإجابة على سؤال حيّر العلماء.. كيف تتعرف الدلافين على بعضها؟

2022/05/20 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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وللتأكد من أنّ الدلافين تتعرّف على متجانساتها استنادا إلى مذاق البول، درّب العلماء مجموعة من الدلافين لتوفر بولها طوعيا بعدما قدّموا لها الغذاء، وجُمعت عينات البول لاحقا في محاقن.

وقارن الباحثون ردة فعل ثمانية دلافين (اثنان منها أنثى وستة ذكور) بعد حقنها بالماء أو البول، وقد احتاجت الحيوانات إلى ضعف الوقت الذي استغرقت في تحليل الماء، لتحلّل البول.

وفي مرحلة ثانية، قدّم الباحثون للحيوانات عينات بول أخذت من دلافين مألوفة ثم أخرى من دلافين غريبة، وتبيّن أن الحيوانات أمضت في تذوق عينات بول الحيوانات المألوفة ثلاثة أضعاف الوقت الذي استغرقته لتتذوق بول تلك الغريبة.

وفي النهاية، شغّل العلماء أصواتا تابعة للدلافين عبر مكبرات الصوت، علما أن هذا النوع من الحيوانات يتمتع بميزة أن كل واحد منها يملك صوتا فريدا يتطور لديه في مرحلة الصغر.

وتزامنا مع وضع العلماء البول أمام الدلافين، شُغّلت أصوات تابعة للدلافين المألوفة التي وفرت بولها وأخرى خاصة بدلافين مختلفة تماما.وعندما شُغّل الصوت التابع للدلافين التي أعطت بولها، أمضت الحيوانات وقتا أطول قرب مكبرات الصوت، ما يشير إلى أن تذوق بول الحيوانات المألوف تزامنا مع سماع صوتها أثار اهتماما أكبر لدى الدلافين.

وأوضح معدو الدراسة أنه "من المحتمل أن الدلافين تستطيع التوصل إلى معلومات أخرى من خلال تذوق البول، كالوضع الإنجابي الخاص بها".

ومستقبلا، قد تُفضي دراسة كيفية تأثير التلوث البحري على قدرة الدلافين في التعرف على متجانساتها، إلى نتائج مهمة، حيث بيّن جايسون بروك ذلك بالقول: "من المحتمل أن التلوث البحري يمنع الذكور من التعرف على الإناث القادرة على التكاثر".

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