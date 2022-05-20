الحركة الدستورية في تركيا وايران والعراق - مؤيد عبد الستار

2022/05/20 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار نظرة في كتاب : قبيلة كه لهـر في زمن المشروطية والكتاب في الاصل باللغة الفارسية للكاتب الايراني علي ره زا كوده رزي ، ترجمه الى اللغة الكردية السيد فاضل محمد اكبر بعنوان : ئيلي كه لهر له سه رده مي مه شروتييه ت .



والمشروطية حركة تدعو الى الالتزام بالدستور ظهرت اواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في تركيا ، أجبرت السلطان عبد الحميد الثاني على الالتزام بالدستور عام 1908 م .وتطو ......





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