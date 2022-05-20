وزارة االخارجية النرويجية - نصائح السفر إلى العراق - سناء عبد القادر مصطفى

2022/05/20 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى وزارة االخارجية النرويجية- نصائح السفر إلى العراقآخر تحديث لنصائح السفر: 19 مايو 2022 - لا تزال سارية المفعولتنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى البلاد، باستثناء محافظات دهوك وأربيل والسليمانية في المناطق الكردية.



وبالنسبة لهذه المناطق، تنصح وزارة الخارجية بعدم القيام بأي سفر ليس ضروريا للغاية.جاء ت نصائح وزارة الخارجية النرويجية بعد يومين من القاء جينين هينيس - بلاسخارت، الممثلة ا ......





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