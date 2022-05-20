2022/05/20 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلبت أدريانا ليما، عارضة أزياء الملابس الداخلية السابقة لصالح العلامة التجارية فيكتوريا سيكريت موضة الأمومة رأساً على عقب، بإطلالتها المثيرة خلال العرض الأول لفيلم "توب غان: مافريك"، في مهرجان كان السينمائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببطن مكشوف..أدريانا ليما تستعرض حملها بإطلالة ملفتة على سجادة مهرجان "كان" الحمراء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببطن مكشوف..أدريانا ليما تستعرض حملها بإطلالة ملفتة على سجادة مهرجان "كان" الحمراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).