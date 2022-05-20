الكهرباء تكشف علاقة ايران بقلة ساعات التجهيز خلال الايام الماضية

2022/05/20 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء اليوم الجمعة، عن اسباب تراجع تجهيز الطاقة خلال الايام الماضية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة ايرث نيوز، انه “هناك مساع في ان تكون هنالك مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار والحديث عن الربط الخليجي فان العراق اكمل جملة جزئيات” مبينا ان ” التفاوض مع الجانب الخليجي جارٍ الان […]

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