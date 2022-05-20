روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة ردا على توسع

2022/05/20 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الجمعة، أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

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