2022/05/20 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاز الجنوب وأربيل يتذيلان بطولة آسيا بكرة الطائرة المعلومة/ بغداد حل فريقا غاز الجنوب واربيل ، في المركزين الاخيرين ببطولة الأندية الآسيوية بكرة الطائرة في إيران.وتغلب غاز الجنوب في مباراته الأخيرة على مواطنه أربيل بثلاثة أشواط لشوطين.وانتهت المواجهة بواقع 25-16 و25-22 و15-12 لغاز الجنوب و25-17 و25-20 لصالح أربيل.وبهذه الخسارة حل […]

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