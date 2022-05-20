كركوك تزيد عدد المختبرات بمنافذ تسويق الحنطة

2022/05/20 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع - مهدي الربحاوي أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد المختبرات في منافذ تسويق الحنطة التي تبدأ نهاية الشهر الحالي . وقال مدير فرع تجارة الحبوب في كركوك حسين قنبر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الفلاحين المسوقين للحنطة وفق آليات جديدة"، لافتاً إلى أن "الشركة ستفتح ثلاثة منافذ في المحافظة موزعة على المركز الرئيسي في كركوك ،والمنفذ الثاني في تازة ،والثالث في الرياض".وبين أن "كمية استيعاب المنافذ تصل إلى أكثر من 370 ألف طن"، مشيراً الى أن "الشركة قامت بزيادة عدد المختبرات في المنافذ لانسيابية عملية التسويق بعد أن شكا المسوقون في السنوات الماضية من التأخير في استلام محصول الحنطة".وأضاف قنبر أن "وزارة التجارة اعتمدت خلال الموسم الحالي عملية الدفع المباشر لمستحقات الفلاحين ،وتم العمل به في محافظات عدة".

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