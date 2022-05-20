2022/05/20 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن حصيلة واجبات قيادة القوات البرية للفترة من 13 - 19 آيار 2022.
ادناه تفاصيل الحصيلة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة واجبات قيادة القوات البرية خلال 7 أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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