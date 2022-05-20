أخيلة الحزن - فاطمة الفلاحي

2022/05/20 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 281.سألني:أين كُنتِ حين كُنتُ أتمدد في ذاكرتكِ ؟قلت:كُنت عند منبت الهواء في عُقر صدركَ.282.إلى الحزن الذي يتسلل قلبك،عليك سخطي،حاول أن تبتسم لي دون فم.283.أخيلة الحزن،وحدها تشرع أبوابها للعابرين..وتلتقم ما تيسر من أحلامهم...284.من أين ياتي الغيم،إن داهمته الريح واندلقت عليه مياه الشجن؟،حِذار أن تسرقك الغيمات منا.28 ......





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