2022/05/20 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –واعأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشاعر مظفر النواب في مستشفى الشارقة بالإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشاعر مظفر النواب في مستشفى الشارقة بالإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).