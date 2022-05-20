2022/05/20 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة 20/5/2022 الشاعر العراقي

الكبير مظفر النواب عن عمر تجاوز 88 عاما

ويعتبر الشاعر النواب من ابرز شعراء

العراق ولد في مدينة الكاظمية عام

1934 تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش

بعدها في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل :وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب عن 88 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل :وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب عن 88 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).