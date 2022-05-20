2022/05/20 | 14:18 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي اليوم الجمعة 20/5/2022 الشاعر العراقي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل :وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب عن 88 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكبير مظفر النواب عن عمر تجاوز 88 عاما
ويعتبر الشاعر النواب من ابرز شعراء
العراق ولد في مدينة الكاظمية عام
1934 تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش
بعدها في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل :وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب عن 88 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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