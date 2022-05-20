وطني الصالات يكثف تحضيراته استعداداً لبطولة غرب آسيا

2022/05/20 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصلُ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات استعداداته اليومية بقيادةِ المدرب محمد ناظم الشريعة.ويتطلع الملاكُ التدريبي إلى رفعِ معدل اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بالصورةِ المثاليةِ ليكونوا خيرَ ممثلين للعراق في بطولةِ غرب آسيا التيتحتضنها دولةُ الكويت في الرابع من شهر حزيران المُقبل.وقالَ مدرب المُنتخب، محمد ناظم الشريعة بحسب بيان لاتحاد الكرة إن “التدريبات […]

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