وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

2022/05/20 | 14:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة= الزمان توفي اليوم الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز الثامنة والثمانين عاما ، بعد صراع مرير مع المرض في مستشفى بالشارقة بالامارات العربية.والشاعر النواب عرف بالشعر الشعبي ، وله نشاط سياسي عبر عقود من اجل العدالة الاجتماعية ويتداول العراقيون اشعاره بكثافة بوصفها تعبيرا غاضبا عن معاناتهم الكبيرة في ظل اوضاع سياسية […]

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