2022/05/20 | 14:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب في مستشفى الشارقة بالإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/20 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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