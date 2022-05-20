توقعات بتصاعد الغبار في أربع محافظات خلال الساعات القادمة

2022/05/20 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، بتصاعد الغبار ظهر الجمعة في وسط وجنوب نينوئ و صلاح الدين يتجه لكركوك واربيل خلال الوقت القادم.وقال في بيان انه " يتواجد الغبار في مناطق متفرقة في مدن الجنوب والفرات الاوسط حاليا بسبب نشاط الرياح السطحية تزداد شدته قليلا خلال ساعات المساء والليل".

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