شاهد.. وزير خارجية أمريكا يفاجئ الحضور بمهاراته بعزف الغيتار

2022/05/20 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلّ وزير الخارجية الأميركية، أنطوني بلينكن ضيفًا في حلقة من برنامج The Late Show مع ستيفن كولبرت حيث شارك بلينكن بالعزف على الغيتار مع فريق البرنامج بتفاعل كبير من الجمهور.

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