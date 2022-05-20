حكومة الإحتلال وتصدير الأزمة - عدنان الصباح

2022/05/20 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح الاعلان الصادر عن وزير داخلية الاحتلال بعدم اجراء أي تعديلات على مسيرة الاعلام في القدس المحتلة وترك مسارها في باب العامود والاحتكاك المباشر بالمقدسيين من قبل جمهور المتطرفين الصهاينة له دلالاته في ظل الازمة التي تعيشها حكومة دولة الاحتلال حاليا فهي اولا فقدت اغلبيتها داخل برلمانها وتجد تحريضا متواصلا عليها من قبل اليمين الذي بات يزاود عليها باستمرار ويقدمها عبر كحكومة ضعيفة ترتهن لإرادة العرب بصم ......





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