رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الشاعر مظفر النواب

2022/05/20 | 14:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تقدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر مظفر النواب.

وقال صالح في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) :"يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفرالنواب لا يمضي إلى العدم، فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

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