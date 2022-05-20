القبض على 14 مطلوباً بينهم مُتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

2022/05/20 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أربعة عشر مطلوباً وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية تمكنت عبر مفارزها الأمنية في مختلف مناطق بغداد، من القاء القبض على 14 مطلوباً قضائياً بينهم متهم وفق المادة 4 ارهاب ضمن مناطق شمالي بغداد، وعصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة مكونة من متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 100 غرام من مادة الكريستال وعدد من اجهزة تعاطيها في منطقة حي العامل".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية تمكنت أيضا من القبض على متهم يتاجر بالاعضاء البشرية في منطقة القدس، كما تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن منطقة الحسينية".وتابع، انه "تم ضبط ٨٧٢ دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات وضوابط حركة السير المرورية في جانبي الكرخ والرصافة, وتم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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