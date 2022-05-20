صحيفة كيهان تتهم واشنطن بالتسبب بالعواصف الترابية في العراق

2022/05/20 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت صحيفة كيهان الإيرانية الولايات المتحدة بالتسبب بحدوث العواصف الترابية في العراق.

وقالت الصحيفة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني ان الولايات المتحدة تستخدم سلاح التحكم بالطقس ضد الشعوب التي تقف ضدها والذي بدأت بوادره في العراق وتشن حربا حمراء على حد وصف الصحيفة تجاه هذا البلد مبينة ان مظاهر هذه الحرب تتمثل في كوارث طبيعية تنتج عن استخدام سلاح سري فتاك يعد من أحدث أسلحة الدمار الشامل يستخدم للتحكم بالمناخ واستحداث الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والعواصف والأعاصير والزلازل ويمكنه أيضاً نشر الجفاف والتصحر وإيقاف هطول الأمطار وإحداث أبشع الأضرار نتيجة التقلبات المناخية المفتعلة.

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