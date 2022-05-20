2022/05/20 | 15:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CvJs-BFZhwo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار نقرأ لنستمر | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار نقرأ لنستمر | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).