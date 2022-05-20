صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنكلترا

2022/05/20 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترشح محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، لجائزة جديدة في إنكلترا.وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أن صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم، وفقا لاستفتاءات الجماهير.ويتنافس هداف الريدز مع 5 لاعبين آخرين وهم زميله في الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين، وديكلان […]

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