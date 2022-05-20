2022/05/20 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق الفنان والإعلامي المصري سمير صبري الحياة، الجمعة، عن عمرٍ يناهز الـ 86 عامًا، وأعلن وفاته نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمير صبري يفارق الحياة في ذكرى وفاة سمير غانم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سمير صبري يفارق الحياة في ذكرى وفاة سمير غانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).