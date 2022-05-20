 الانبار تتهم القوات الامريكية بقصف مناطقهم بأسلحة محرمة ادت الى فقدان خصوبة الارض

2022/05/20 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اتهم مصدر مسؤول في حكومة محافظة الانبار، الجمعة، القوات الامريكية باستخدامها اسلحة محرمة ادت الى فقدان الارض لخصوبتها ما اثر سلبي على صحة المواطنين وتدني واقع الزراعة في الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” مناطق مختلفة من مدن الانبار تعرضت ابان حرب الخليج الى قصف جوي من قبل […]

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