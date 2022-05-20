2022/05/20 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الكاظمي يعزي برحيل الشاعر مظفر النواب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزي برحيل الشاعر مظفر النواب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزي برحيل الشاعر مظفر النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).