مصاعب جديدة لبوتين

2022/05/20 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الغزو الروسي لأوكرانيا من إكمال 3 أشهر، فيما حصيلة الكرملين من هذه الحرب تبدو هزيلة جدا، وهي لا تكاد تساوي الخسائر التي سببتها للروس وللأوكرانيين على حد سواء.

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