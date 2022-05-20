التجارة: لن تكون هناك مجاعة في العراق

2022/05/20 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، أن عدم إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وضع الوزارة أمام مفترق طرق في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون إن الوزارة ملتزمة ببرنامج السلة الغذائية ومستمرة بعمليات تسلم الحنطة، لافتاً الى اكمال تسويق 777 ألف طن من الحنطة المحلية، ومؤكداً انه ولن تكون هناك مجاعة كما يحذر البعض.

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