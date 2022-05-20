النفط تطالب شركات النفط العاملة في كردستان بإحالة عقودها لشركة سومو

2022/05/20 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة النفط من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.

ونقلت وثقة عن وزير النفط إحسان عبد الجبار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في شباط والذي عد الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.

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