عدوى جدري القردة تتفشى في أوروبا ودول أخرى ومخاوف من انتشار هائل

2022/05/20 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت دول حول العالم تسجيل إصابات بمرض جدري القردة والذي تتمثل أعراضه بالحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وسجلت كندا أول حالتي إصابة بشرية، كما سجلت الولايات المتحدة أيضا أول إصابة بالمرض لشاب قدم من كندا، وكانت المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وفرنسا شهدت تسجيل إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها جدري القردة،ويعرف جدري القرود بأنه فيروس موجود عادة في وسط وغرب إفريقيا ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس والتعرض للقطرات عبر الزفيروظهر المرض لأول مرة عام 1958،

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