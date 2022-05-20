2022/05/20 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني، محمد العبدلي، اليوم الجمعة، أن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال محدودة، مبينا أنه ليس من مهامها اقتراح القوانين للتشريع.وقال العبدلي لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنسبة لقرار المحكمة الذي جاء اجابة على استفسار رئاسة الجمهورية والذي جاء تاكيدًا لقرار المحكمة الخاص بتحديد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال الذي أكد على ان الحكومة […]

ظهرت المقالة العبدلي: صلاحيات الحكومة الحالية محدودة وليس من مهامها اقتراح القوانين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبدلي: صلاحيات الحكومة الحالية محدودة وليس من مهامها اقتراح القوانين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبدلي: صلاحيات الحكومة الحالية محدودة وليس من مهامها اقتراح القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).