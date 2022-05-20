الاستخبارات العسكرية تقبض على ثلاثة إرهابيين وتضبط أعتدة في نينوى

2022/05/20 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط أعتدة في نينوى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الإرهابية والوصول الى مخلفات أسلحته وأعتدته، ونفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب استخبارات الفرق العاشرة والسادسة عشرة والخامسة عشرة وباسناد قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بألوية المشاة ٣٨ و٩٢ و٧١ و٧٣ و٢١ ، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ،اثنان منهم في منطقة الكيلو ٧ وسيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة- رمادي في الأنبار"، لافتاً الى أن "أحد الإرهابيين تمت إصابته من قبل القوات الأمنية اثناء معارك التحرير وفر هارباً الى جهة مجهولة".وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الثالث بمنطقة بادوش في نينوى وهو كان مكلفا بجمع المعلومات عن القوات الامنية والمتعاونين معها قبل التحرير لكونه كان عنصرا امنيا بما تسمى ( الشرطة اللا اسلامية ) وهم من الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".وتابع البيان أن "القوة ضبطت كميات من الاعتدة والعبوات في مناطق عدة من غربي نينوى ضمت:٨٠ مقذوف عيار ١٥٥٦١ عبوة مختلفة ٣٨ قنبرة هاون ،٨ مساطر تفجير ،٧ صواريخ جهنم ، ونوه الى أنه "تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة" .

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