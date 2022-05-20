كربلاء تحتضن دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات لمنطقة الفرات الأوسط

2022/05/20 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ رئيسُ لجنة كرةِ الصالات

والشاطئيّة في الإتحاد المركزي لكرة

القدم (علي عبد الحسين) عن موعدِ انعقاد

المُؤتمر الفني لمسابقةِ دوري الدرجة

الأولى لكرةِ الصالات لمنطقةِ الفرات

الأوسط .





وقالَ علي عبد

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