الرئاسة العراقية تنعى وفاة مظفر النواب:

2022/05/20 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الرئاسة العراقية وفاة الشاعر

العراقي الكبير مظفر النواب الذى وفاته

المنية عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع

طويل مع المرض، فى أحد مستشفيات

الإمارات.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح: "يبقى

حيّاً في ذاكر

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