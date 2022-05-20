تصريح محبط من مالية البرلمان بخصوص الموازنة

2022/05/20 | 16:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الجمعة، ان اقرار الموازنة يحتاج الى حكومة كاملة الصلاحية ولحد الان ليست هنالك اي بوادر لتشكيل حكومة جديدة بالتالي فان الموازنة ستتأخر كثيرا هذا ان كانت هنالك موازنة بالاساس.وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة ايرث نيوز، ان “مجلس النواب لايستطيع تشريع قانون الموازنة لان […]

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