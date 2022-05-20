بالفيديو.. الحياة تدب في بحيرة حمرين بعد جفاف استمر لأشهر

2022/05/20 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وثق احد الصياديين من خلال فيديو مقتضب ارتفاع نسبي لمياه بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى خلال الايام الاخيرة بعد زيادة اطلاقات سد دربندخان صوب حوض نهر ديالى ومنها الى البحيرة لتسهم في اعادة الحياة الى بحيرة تشكل شريان الحياة للمحافظة والمغذي الاساسي لنحو مليون نسمة بعد ازمة جفاف قاسية مرت بها في الاشهر الاخيرة بعدما فقدت اكثر من 90% من خزينها الاستراتيجي بسبب قلة الامطار والسيول الموسمية.

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